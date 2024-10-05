محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم تاريخي الليلة

يستعد الدولي المصري محمد صلاح لمواصلة سلسلة الأرقام التاريخية التي يحطمها في الملاعب الأوروبية بقميص نادي ليفربول، وذلك عندما يقود الريدز لمواجهة قوية اليوم السبت، أمام فريق كريستال بالاس بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

إذا سجل محمد صلاح، اليوم السبت، فستكون هذه هي المرة الخامسة في تاريخ ليفربول التي يسجل فيها لاعب في أول أربع مباريات خارج أرضه في موسم الدوري الإنجليزي.

وسينضم بذلك النجم المصري في حال وصل لهذا الرقم إلى قائمة النجوم السابقين في ليفربول، وهم: سام رايبولد (سجل في أول خمس مباريات، موسم 1902-03)، جون ألدريدج (1987-88)، دانييل ستوريدج (2013-14) ومحمد صلاح كذلك في 2021-22.

موعد مباراة ليفربول مع كريستال بالاس:

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.