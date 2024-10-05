وزير البترول يبحث مع رئيس شركة توتال إينرجيز الفرنسية زيادة الاستثمار

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية بمقر الشركة في باريس، وذلك على هامش المشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية التي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.

استعراض الفرص الاستثمارية

شهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال و الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع البترول، وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك فيها توتال انرجيز، كما استعرض اللقاء استثمارات الشركة فى مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالاسكندرية. وكذلك موقف مساهمة شركة توتال إنيرجيز في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إينرجيز بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري مؤكداً أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها توتال إنيرجيز مؤخراً مع أدنوك الإماراتية فى مصر بهدف التوسع فى إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية فى مصر والقارة الأفريقية، كما أعرب عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة ، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

ومن جانبه أشار الوزير خلال اللقاء إلى جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية، مؤكدا أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية والتحفيز على الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمار تحقيقاً لصالح الجانبين، كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل. إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.