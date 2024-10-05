السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أتلتيكو مدريد يطرد شخصين تورطا في أعمال شغب الديربي

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد بالتعاون مع الشرطة، عن تحديد هوية شخصين آخرين تورطا في أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الديربي ضد ريال مدريد الأحد الماضي، واللذين كانا ملثمين. 

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أتلتيكو مدريد في اختبار ناري أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

بيان نادي أتلتيكو مدريد ..

وأكد النادي في بيان رسمي أن الشخصين سيتم طردهما بشكل دائم من النادي، كما حدث مع الشخص الذي تم تحديد هويته في ليلة المباراة.

وجاء في البيان: "تمكنت مديرية الأمن بالتعاون مع الشرطة من تحديد هوية شخصين آخرين تورطا في الأحداث التي وقعت في مباراة الديربي". 

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أتلتيكو مدريد يطرد شخصين تورطا في أعمال شغب الديربي

وأضاف النادي الإسباني أن الجهود مستمرة لتحديد المتورطين الآخرين، مشيراً إلى أن كل من يتم تحديد هويته سيتعرض للطرد الدائم من النادي.

 

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