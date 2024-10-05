في وقت صلاة الجمعة.. تفاصيل وصورة يونس طفل التجمع ضحية كلب الحراسة

أصيب طفل يدعى يونس في السادسة من عمره بإصابات خطيرة إثر هجوم كلب حراسة شرس عليه أثناء لهو الطفل في حديقة منزلهم بالتجمع الخامس في وقت صلاة الجمعة.

كان قسم شرطة التجمع، قد تلقى إشارة من مستشفى بالتجمع، بتعرض طفل يدعى يونس لإصابات خطيرة في اليد نتيجة عقره من كلب شرس في القاهرة الجديدة.

وانتقل ضابط القسم إلى محل الواقعة، وتبين إصابة الطفل يونس بإصابات خطيرة في اليد والقدم والظهر نتيجة تعرضه للعقر على يد كلب حراسة داخل كمبوند في القاهرة الجديدة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفل أثناء لهوه بصحبة أشقائه داخل حديقة المنزل، هاجمهم كلب خاص بأحد الجيران، ما أسفر عن إصابة الطفل بعدة إصابات خطيرة.

