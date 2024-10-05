السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

في وقت صلاة الجمعة.. تفاصيل وصورة يونس طفل التجمع ضحية كلب الحراسة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب طفل يدعى يونس في السادسة من عمره بإصابات خطيرة إثر هجوم كلب حراسة شرس عليه أثناء لهو الطفل في حديقة منزلهم بالتجمع الخامس في وقت صلاة الجمعة.

txt

كلب حراسة عقر طفلا .. القبض على مسئول الأمن بكمبوند شهير في التجمع

txt

إصابة 7 أطفال عقرهم كلب ضال بالفيوم

txt

كلب مسعور يعقر 8 أشخاص في كفر الشيخ

كان قسم شرطة التجمع، قد تلقى إشارة من مستشفى بالتجمع، بتعرض طفل يدعى يونس لإصابات خطيرة في اليد نتيجة عقره من كلب شرس في القاهرة الجديدة.

وانتقل ضابط القسم إلى محل الواقعة، وتبين إصابة الطفل يونس بإصابات خطيرة في اليد والقدم والظهر نتيجة تعرضه للعقر على يد كلب حراسة داخل كمبوند في القاهرة الجديدة.

 

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفل أثناء لهوه بصحبة أشقائه داخل حديقة المنزل، هاجمهم كلب خاص بأحد الجيران، ما أسفر عن إصابة الطفل بعدة إصابات خطيرة.
 

الجريدة الورقية