إصابة 7 أطفال عقرهم كلب ضال بالفيوم

أصيب 7 أطفال ، عقرهم كلب ضال، بحي دار رماد بمدينة الفيوم ، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغًا من مستشفى الفيوم العام بوصول كل من م . ك 7 سنوات ، و خ .ط 6 سنوات ، و ح . ب 9 سنوات ، و م .ظ 9 سنوات ، و ج .ط 10سنوات ، و ع . ع 7 سنوات و ش . ر 6 سنوات ،وجمعيهم مقيمون بحي دار رماد فى مدينة الفيوم ، مصابين بجروح متفرقة في الذراعين والقدمين وأماكن متفرقه بالجسم.

تبين أن المصابين السبعة عقرهم كلب ضال فى حي دار رماد ، وتم نقلهم للمستشفي العام، وإعطائهم مصل الكلب، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية .تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم شهد طريق القاهره اسيوط الصحراوي الغربي باتجاه الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب ، مما أسفر عن إصابة 9أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة . وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة بتلقيها بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهره اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية منشاة الجمال بدائرة المركز ، ووجود مصابين ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 9 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.