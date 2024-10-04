ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة ، القبض على أحد أفراد الأمن، بكمبوند شهير في التجمع مسئول عن رعاية كلب حراسة هاجم طفلا وعقره في أثناء لهوه مع أصدقائه بحديقة منزله وتسبب في إصابته بإصابات خطيرة، تم على إثرها إجراء عملية بأحد المستشفيات.

كلب حراسة عقر طفلا .. القبض على مسئول الأمن بكمبوند شهير في التجمع

وتكثف قوات الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وذلك من خلال فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات لمعرفة كيف هجم الكلب على الطفل أثناء لهوه مع أصدقائه.

تلقى قسم شرطة التجمع، إشارة من مستشفى بالقاهرة الجديدة، بتعرض صغير يدعى يونس 6 أعوام، لإصابات خطرة في اليد والقدم والظهر، نتيجة عقره من كلب حراسة في القاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء لعبه بصحبة أصدقائه داخل حديقة المنزل، هاجمهم كلب أحد الجيران ما أسفر عن إصابة الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق.

كما لقى شاب مصرعه على يد 4 أشخاص من أهل فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية، فاستدرجوه لمنزلهم وعذبوه وقتلوه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وسؤال شهود العيان بالواقعة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بمصرع شاب يدعى وليد احمد، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتبين من تحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أن وراء الواقعة، 4 أشخاص من أهل فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية وتقدم للزواج منها ولكنهم رفضوه.

كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، أن المتهمين استدرجوا الشاب عن طريق ابنتهم والتي أجرت مكالمة تليفونية قائلة إن والدها يريد مقابلته بمنزلهم وعقب وصوله قتلوه ووضعوه داخل سجادة، وتم ضبط الجناة الثلاثة وجاري ضبط المتهم الرابع الهارب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.