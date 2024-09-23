كلب مسعور يعقر 8 أشخاص في كفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص من مختلف الفئات العمرية، بعقر كلب في مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تم نقلهم للمستشفي لتلقيهم العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغًا من مستشفى برج البرلس المركزي تفيد بوصول كل من: محمود محمد مسعد يبلغ من العمر 11 عامًا، وعمرو عبد اللطيف أحمد يبلغ من العمر 43 عامًا، ومحمد عبد الله محمد يبلغ من العمر 6 أعوام، وأسماء محمد إسماعيل، تبلغ من العمر 40 عامًا، وحبيبة رمضان محمد، تبلغ من العمر 12 عامًا، وشروق شوقي محمد، تبلغ من العمر 7 أعوام، وحسن عمرو عبد اللطيف، يبلغ من العمر 10 أعوام، ومحمد شكري ظريف، يبلغ من العمر 19 عامًا، جميعهم مقيمين بمدينة برج البرلس، ومصابين بعقر كلب.

نقل المصابين لمستشفي كفر الشيخ

تم نقل المصابين لمستشفي كفر الشيخ العام لتلقيهم العلاج اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة، وبدء تلقيهم الأمصال اللازمة.