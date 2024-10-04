طبيب يكشف 4 مراحل يمر بها مريض سرطان الأمعاء

تحدث طبيب الأورام رسلان باسانوف عن علامات سرطان الأمعاء، ويتحدث الأطباء عن سرطان الأمعاء عندما يظهر ورم خبيث وينمو في الأنسجة المخاطية للأمعاء، عادة في مناطق القولون والمستقيم.

وأشار طبيب الأورام باسانوف في تعليق لـ RIAMO إلى أن سرطان القولون والمستقيم له 4 مراحل، ولكل منها أعراضها الخاصة.

وأكد الطبيب أن العلاج الأكثر فعالية لهذا المرض هو في حالات الكشف المبكر عن الورم، والمشكلة هي أنه لا توجد علامات محددة في المرحلة الأولى من المرض.

وفي المراحل المبكرة، تكون الأعراض خفية إسهال وإمساك متناوب، وفقر الدم، وألم في البطن، ومع تقدم المرض، يظهر الألم أثناء حركات الأمعاء، ودم في البراز، والغثيان والقيء.

ولفت طبيب الأورام إلى أن احتمالية الإصابة بسرطان القولون تزيد بعوامل معينة ووتشمل هذه الأمراض الالتهابية المزمنة والأورام الحميدة في الأمعاء التي يعاني منها الأشخاص، والوراثة، والسمنة، والخمول البدني، ونمط الحياة المستقر.

وقال الطبيب إن الوقاية الأكثر فعالية من هذا المرض هي التغذية السليمة مع استهلاك ما يكفي من الألياف والبروبيوتيك، وعلاج الالتهابات، فضلا عن الفحوصات والفحوصات الوقائية المنتظمة بعد 45 عاما.