الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أحد أبطال أكتوبر: انتصرنا بأسلحة الحرب العالمية الثانية.. والبراعة حسمت المعركة وليست المعدات

جنود مصريون في حرب
جنود مصريون في حرب أكتوبر

قال اللواء محمد ربيع، أحد مهندسي الصواريخ المضادة للدبابات، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجيش المصري لم يحارب في 67 وتعرض للظلم، وتم تدمير 90% من سلاح الجيش والاقتصاد المصري والروح المعنوية للجنود والمواطنين.

وأضاف اللواء محمد ربيع، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  كان لا بد من إعادة تقييم الموقف بعد النكسة، وتم وضع برامج تدريبة وحصلنا على دورات متخصصة في شتى المجالات، والتحقت بكلية الهندسة العسكرية لدراسة علوم الصواريخ.

txt

أخذت بتاري.. أحد أبطال أكتوبر: خوض حرب 73 أسعد قرار في حياتي

txt

طلاب جامعة حلوان يزورون بانوراما حرب أكتوبر

تابع بطل حرب أكتوبر، كان نحارب في أكتوبر 73 بسلاح كان يستخدم في الحرب العالمية الثانية وأسقطنا الطائرات الفانتوم بطائرات ميج 21، واستخدمنا صواريخ شميل كانت تستخدم في الحرب العالمية الأولى، لافتا إلى أن حرب أكتوبر اعتمد على مهارة الجندي فقط وليست أدواته القتالية.
 

 

مواد متعلقة

أخذت بتاري.. أحد أبطال أكتوبر: خوض حرب 73 أسعد قرار في حياتي

بسمة وهبة تظهر بفستان علم مصر: نصر أكتوبر يعكس تجاوز التحديات

رسالة عشق من صائد الدبابات بحرب أكتوبر لمصر: أتمنى العودة لميدان القتال

أبو عبيدة يبارك عملية أوقعت قتلى وجرحى في الجولان نفذتها المقاومة العراقية

مطالبات بتغيير مسمى عيد الأم.. وحسام موافي يتدخل بكلمات حاسمة (فيديو)

موافي يكشف حكمة طبية وراء حديث “إذا أتيتم الصلاة فأمشوا وعليكم السكينة”

تشييع مجموعة من الشهداء في دير البلح وسط غزة.. فيديو

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح.. فيديو
الجريدة الورقية