أحد أبطال أكتوبر: انتصرنا بأسلحة الحرب العالمية الثانية.. والبراعة حسمت المعركة وليست المعدات

قال اللواء محمد ربيع، أحد مهندسي الصواريخ المضادة للدبابات، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجيش المصري لم يحارب في 67 وتعرض للظلم، وتم تدمير 90% من سلاح الجيش والاقتصاد المصري والروح المعنوية للجنود والمواطنين.

وأضاف اللواء محمد ربيع، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان لا بد من إعادة تقييم الموقف بعد النكسة، وتم وضع برامج تدريبة وحصلنا على دورات متخصصة في شتى المجالات، والتحقت بكلية الهندسة العسكرية لدراسة علوم الصواريخ.

تابع بطل حرب أكتوبر، كان نحارب في أكتوبر 73 بسلاح كان يستخدم في الحرب العالمية الثانية وأسقطنا الطائرات الفانتوم بطائرات ميج 21، واستخدمنا صواريخ شميل كانت تستخدم في الحرب العالمية الأولى، لافتا إلى أن حرب أكتوبر اعتمد على مهارة الجندي فقط وليست أدواته القتالية.

