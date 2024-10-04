أخذت بتاري.. أحد أبطال أكتوبر: خوض حرب 73 أسعد قرار في حياتي

قال اللواء طيار أركان حرب أحمد كمال المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بـ«الطيار المجنون»، إن العدو الصهيوني كان يعتقد أنه قادر على خوض غمار الحرب بدباباته ولم يكن يعلم تمام أننا نمتلك للمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات وهذا كان أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل في حرب 73 وكبدها خسائر فادحة.

وأضاف اللواء أحمد كمال المنصوري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان لدينا فرط في الجاهزية للحرب وخضنا 1000 يوم من حرب الاستنزاف واستطعنا اقتحام قناة السويس من خلال 100 ألف جندي مقاتل حملوا أرواحهم على أكفهم من أجل استعادة الأرض ورد الاعتبار للشعب المصري والأمة العربية.

وتابع بطل حرب أكتوبر، قرار الحرب في 73 كان أسعد قرار سمعته في حياتي من أجل الأخذ بالثأر وكان النصر حليفنا ووقفنا الله في هذا اليوم وكنا على الموعد جاهزين لخوض غمار الحرب وتحقيق النصر المبين.