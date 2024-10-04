طلاب جامعة حلوان يزورون بانوراما حرب أكتوبر

زار وفد من طلاب جامعة حلوان بانوراما حرب أكتوبر، في إطار احتفالات الجامعة بذكرى نصر أكتوبر العظيم الذي يوافق 6 أكتوبر.

ويشارك الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

تعزيز روح الانتماء لدى طلاب جامعة حلوان

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات الوطنية، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات تساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن بين الشباب، وتجعلهم أكثر فخرًا بتاريخ بلادهم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن ذكرى نصر أكتوبر تحمل معاني كبيرة للشعب المصري، حيث تمثل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، وانتصارًا لإرادة المصريين في الدفاع عن أرضهم.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعريف الطلاب بتاريخ مصر، وتقدير تضحيات القوات المسلحة المصرية على مر التاريخ، مما يعزز من وعي الطلاب بقيمة النصر الكبير الذي حققته مصر في أكتوبر 1973.

وأضاف أن الجامعة تحرص دائمًا على إشراك الطلاب في مختلف الفعاليات الوطنية التي تعزز من ارتباطهم بوطنهم وتاريخهم المجيد.

وأكد العقيد عماد حمدي على دور التربية العسكرية في الجامعة في تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، من خلال البرامج والأنشطة التي تقدمها بهدف إعداد جيل واعٍ ومثقف يحمل على عاتقه مسؤولية النهوض بالوطن.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص جامعة حلوان على دعم القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء لدى طلابها، وتأكيدًا على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في غرس هذه القيم في نفوس الشباب.



