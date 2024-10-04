تنفيذ مشروعات في التعليم العالي بسيناء بتكلفة 23 مليار جنيه

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه جاري إنشاء بعض الكليات وتجهيز المعامل وورش العمل في سيناء.

ونوه وزير التعليم العالي بأن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء ومدن القناة فى مُقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)،

وأوضح وزير التعليم العالي أن الدولة المصرية تضع التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره وسيلة للتقدم وتحقيق الرخاء والازدهار بجميع مناحي الحياة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود تنوع في منظومة التعليم العالي والتي تتكون من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية وقوانين خاصة بالإضافة إلى المعاهد.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذا التنوع يساهم في تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

إنجازات التعليم العالي في سيناء

ونبه الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى إنشاء العديد من الجامعات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة.

وأوضح متحدث التعليم العالي أن ذلك يهدف إلى تحسين الخدمات التعليمية المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنشاء جامعة العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء والذي سيكون جامعة جنوب سيناء لتصبح أول جامعة حكومية، يتم إنشاؤها في جنوب سيناء.

ولفت متحدث التعليم العالي إلى أن الجامعات تشجع أبناء سيناء ومدن القناة على الاستمرار في التعليم الجامعي، ونشر الوعي الثقافي بينهم، والإسهام في تحقيق التنمية بسيناء ومدن القناة على كافة المُستويات التعليمية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تلبية الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، وتوفير فرص تعليم مُتميز للشباب.