الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإيراني: لابد أن تدعم حكومات المنطقة لبنان بحزم

عباس عراقجي وزير
عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني

دعا وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، حكومات المنطقة الى ان تكون حازمة في دعمها للجيش والمقاومة اللبنانية، خاصة في ظل هجمات جيش الكيان الإسرائيلي.

 

وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كتب وزير الخارجية الايراني :" أنا متواجد في بيروت مع أعضاء من البرلمان الايراني وجمعية الهلال الأحمر للإعلان وبكل وضوح بأن إيران ستقف دائما الى جانب الشعب اللبناني.

 

كما دعا عراقجي حكومات المنطقة الى ان تكون حازمة في دعمها للبنان خاصة في ظل هجمات الكيان الإسرائيلي.

 

و بتوصية من الرئيس الايراني ،وصل وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي على راس وفد ايراني صباح اليوم الى لبنان غير آبه بتهديدات الكيان الصهيوني بقصف الطائرات الايرانية المتوجهة الى مطار بيروت الدولي.

 

و يقوم وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي بزيارة رسمية للبنان حيث يجري مباحثات حول التطورات المتسارعة مع المسؤولين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.

 

ويوم السبت الماضي، اخترق الكيان الإسرائيلي ترددات برج مراقبة مطار بيروت الدولي وهدّد باستهداف طائرة مدنية إيرانية في حال هبوطها في المطار. على إثر ذلك، أوعز وزير الأشغال والنقل علي حمية بالطلب من الطائرة الإيرانية عدم الهبوط وتجنب دخول الأجواء اللبنانية.

 

وعلى الرغم من هذه التهديدات والتصعيد في المنطقة، فقد تمت هذه الزيارة بتوصية وتأكيد من الرئيس الايراني مسعود بزشكيان نفسه، وبذلك كسرت الحصار السياسي بتواجد مسؤول سياسي رفيع المستوى في لبنان كوزير الخارجية الايراني وايضا كسرت الحصار الاغاثي عبر تقديمها 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية الى لبنان كجزء من المساعدات الإنسانية الإيرانية.

مواد متعلقة

الموسيقى العربية 32| موعد ومكان حفل عاصي الحلاني

عاجل.. ثلاث غارات للإحتلال الإسرائيلي تستهدف بيروت اليوم

فحص 64 سائق خلال حملة الداخلية لضبط السائقين المتعاطين

دوري الكرة النسائية.. الأهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الاول
الجريدة الورقية