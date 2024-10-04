غادة عبدالرازق تودع أسبوع باريس للموضة بالتايجر المثير

شاركت النجمة غادة عبدالرازق متابعيها مجموعة من صورها لأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت غادة عبدالرازق بإطلالة ساحرة مفعمة بالأنوثة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الـv، صمم من قماش الساتان بنقشة التايجر لمواكبة أحدث صيحات موضة فساتين خريف 2024.

ومن الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "وداعا أسبوع الموضة في باريس".

وتهتم كثيرًا غادة عبدالرازق بمواكبة أحدث صيحات الموضة لتتألق مثل عارضات الأزياء بتوقيع أشهر دور الأزياء العالمية ولكي تصبح مثال للفتيات والسيدات صاحبات الذوق المتمرد.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق من مواليد 6 يوليو 1970 ، ممثلة مصرية.

حياتها

ولدت في كفر صقر في محافظة الشرقية في مصر، وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها. لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وشقيقة تدعى يسرية.

بعد أن انفصل والديها عن بعضهما البعض وتزوج كلاهما، أصبح لديها أخت غير شقيقة من والدها إسمها إيمان، وأخت غير شقيقة أيضا من والدتها وإسمها سوزان.

بعد وفاة والدها التي كانت الصدمة الأولى في حياتها، تولى شقيقها خليل مسؤولية رعايتها إلا أنه توفي بعد أربع سنوات من وفاة والدها في حادث سير في ألمانيا وكان في الخامس والعشرين من عمره وسببت وفاته صدمة أخرى في حياتها.

تلقت غادة عبد الرازق تعليمها في مدارس القاهرة، والتحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي، وتخرجت منها وحصلت على البكالوريوس.

بدأت حياتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية، ثم ظهرت في عدد من الأفلام والمسلسلات بأدوار ثانية، شاركت في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي كان الإنطلاقة الحقيقية لها كممثلة وتوالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عديدة.

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008) ، بمشاركة الفنانة هالة فاخر. و طبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.

كما شاركت أيضاً في عدد من المسرحيات وهي: (طرائيعو) مع محمد هنيدي، ومسرحية (حودة كرامة) مع أحمد آدم.

حياتها الخاصة

تزوجت غادة عبد الرازق عدة مرات أولها من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز" وكانت تبلغ من العمر 17 عاما، أنجبت غادة من عادل ابنتها الوحيدة "روتانا"، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال من بور سعيد إلا أن هذا الزواج انتهى بسرعة بسبب فرق السن الكبير بينهما.

كما تزوجت من "حلمي سرحان" ومن المنتج "وليد التابعي"، وفي عام 2012 تزوجت من محمد فودة والذي انفصلت عنه أيضا بعد زوج دام 8 أشهر دون أي أسباب شخصية.