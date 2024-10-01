بلقيس فتحي تواكب موضة النظارات الشمسيه لعام 2025

خضعت النجمة بلقيس فتحي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع الانستجرام.

وبدت بلقيس فتحي بإطلالة ساحرة، مزجت بين الجاذبية والأنوثة في آن واحد، لتواكب موضة فساتين خريف 2024، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش البايت باللون الرمادي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه، فضلت ارتداء نظارة شمس ضخمة متناغمة مع ملامحها الراقية.

بلقيس فتحي

بلقيس من مواليد 20 أكتوبر 1984 ؛ مغنية يمنية / إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني أحمد فتحي.

مسيرتها الفنية

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مايو 2013 الألبوم الأول لبلقيس والذي يحمل عنوان "مجنون بلقيس". ويعتبر الألبوم العمل الذي قدم بلقيس كفنانة جديدة في الساحة الموسيقية العربية، وجاء ليعكس موهبتها وإبداعها الفريد. يتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني التي تعكس التنوع الموسيقي والتمكن الصوتي الذي تمتلكه بلقيس. كان هذا الألبوم بمثابة منصة لتقديم نفسها لجمهور واسع ولإثبات قدراتها كمغنية. تضمن الألبوم عددًا من الأغاني التي كانت لها تأثير كبير على الجمهور. من بين الأغاني البارزة في الألبوم، نجد أغنية "مجنون" التي أعطت اسم الألبوم وتربعت على قائمة الأغاني الأكثر شهرة في تلك الفترة. الأغنية تتميز بلحنها الجذاب وكلماتها العاطفية التي تتحدث عن الحب والشغف، مما جعلها تتصدر قوائم الموسيقى وتحقق نجاحاً ملحوظاً. وضم الألبوم أغاني من كلمات عبد الله السالم وتركي الشريف ومحمد سعيد حارب، وضمّ أغاني بجانب الأغنية الرئيسية "مجنون" مثل "هذا منو"، "طابت جروحي"، و"دقوا خيبتي".

بعد قرابة سنتين، صدر الألبوم الجديد لبلقيس عبر شركة روتانا بعنوان زي ما أنا. تضمن الألبوم 14 أغنية، حيث تعاونت بلقيس مع نخبة من الشعراء والملحنين العرب، وتقدم فيه بلقيس لأول مرة أغنية باللهجة اللبنانية بعنوان "إنت"، والتي كتب كلماتها أحمد ماضي ولحنها عادل العراقي. ومن بين الأغاني الأخرى في الألبوم، نجد "زي ما أنا" التي كتبها ولحنها عبد الله السالم، و"مبروك" التي كتبها تركي الشريف ولحنها فايز السعيد. كما تتعاون بلقيس مع فايز السعيد أيضاً في أغنية "التاج".

بعد ثلاث أشهر من إطلاق الألبوم، صورت بلقيس فيديو كليب بدمج أغنيتين لها "مجنون" و"هذا منو" بإخراج الكويتي خالد الرفاعي ومن إنتاج شركة روتانا، وبدا الاهتمام بظهور بلقيس كممثلة في قصة الفيديو ومشاركتها في التمثيل النجم الكويتي حمد العماني بقصة تمتد لست دقائق، وتتكرر سمة التمثيل لاحقًا في كليبات بلقيس.

في 2017، أطلقت بلقيس ألبومها الثالث بعنوان "أراهنكم" أولاً على آي تيونز أولاً ثم على يوتيوب، واحتفلت بإقامة حفل إطلاق للألبوم في فيرجين ميغاستورفي دبي، حيث قدمت أغاني الألبوم احتفاءً بإصداره ووقعت نسخًا منه للمعجبين. احتوى الألبوم على 12 أغنية. من بين هذه الأغاني، "أراهنكم" التي كتب كلماتها فراس الحبيب ولحنها علي صابر، بينما تولى محب الراوي توزيعها. كما يضم الألبوم أغنية "حقير الشوق"، التي كتب كلماتها فهد جمال ولحنها فايز السعيد، وقد قام زيد عادل بتوزيعها. بالإضافة إلى ذلك، هناك أغنية "النفسية محتاجة" من كلمات تركي الشريف وألحان فايز السعيد، مع توزيع قام به سيروس. أما أغنية "يكفي" التي غنتها بالعربية الفصحى، فقد كتب كلماتها يوسف سليمان ولحنها يحيى الكعكي، وقام محمد القريتلي بتوزيعها. أما أغنية "ههاي"، فقد كانت من كلمات محمد الشريدة وألحان متعب الفرج، بينما وزّعها حسام كامل. كما أن الشاعر عمرو حسن كتب كلمات أغنية "أبويا واحشني جدا" التي لحنها مصطفى العسال ووزعها محمد العشي. أيضًا أغنية "الحضارم" التي كتب كلماتها الشاعر أبو شادي ولحنها أحمد فتحي.