غادة عبدالرازق تشبه زهرة الحب

خضعت النجمة غادة عبدالرازق لجلسة تصوير جديدة لتبهر الجميع برشاقة قوامها وذوقها المتمرد الباحث عن كل ما هو جديد ومختلف في عالم الموضة.

وشاركت غادة عبدالرازق متابعيها بعض صورها عبر الإنستجرام، لتطل بإطلالة رومانسية من اختيار خبير الموضة Mojo، حيث ارتدت فستانًا مجسمًا، قصيرًا، ينتمي لقصة الكب، بقصة الزهرة، صمم من قماش ناعم باللون اللبني ونسقت عليه بالطو فرو باللون البتنجاني.

وأكملت رقي إطلالتها ببعض المجوهرات الرقيقة المتناغمة مع طبيعة الإطلالة.

أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

غادة عبدالرازق:

غادة عبد الرازق من مواليد 6 يوليو 1970، ممثلة مصرية.

حياتها:

ولدت في كفر صقر في محافظة الشرقية في مصر، وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبدالرازق، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته، وهي في سن الثانية عشرة من عمرها، لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وشقيقة تدعى يسرية.

بعد أن انفصل والداها عن بعضهما البعض وتزوج كلاهما، أصبح لديها أخت غير شقيقة من والدها اسمها إيمان، وأخت غير شقيقة أيضًا من والدتها اسمها سوزان.

بعد وفاة والدها التي كانت الصدمة الأولى في حياتها، تولى شقيقها خليل مسؤولية رعايتها إلا أنه توفي بعد أربع سنوات من وفاة والدها في حادث سير في ألمانيا، وكان في الخامس والعشرين من عمره، وسببت وفاته صدمة أخرى في حياتها.

تلقت غادة عبد الرازق تعليمها في مدارس القاهرة، والتحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي، وتخرجت فيها وحصلت على البكالوريوس.

بدأت حياتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية، ثم ظهرت في عدد من الأفلام والمسلسلات بأدوار ثانية، شاركت في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي كان الإنطلاقة الحقيقية لها كممثلة وتوالت مشاركاتها في أفلام ومسلسلات عدة.

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008)، بمشاركة الفنانة هالة فاخر، وطبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.

كما شاركت أيضًا في عدد من المسرحيات، وهي: (طرائيعو) مع محمد هنيدي، ومسرحية (حودة كرامة) مع أحمد آدم.

حياتها الخاصة:

تزوجت غادة عبدالرازق مرات عدة أولها من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز"، وكانت تبلغ من العمر 17 عامًا، أنجبت غادة من عادل ابنتها الوحيدة "روتانا"، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال من بور سعيد إلا أن هذا الزواج انتهى بسرعة بسبب فرق السن الكبير بينهما.

كما تزوجت من "حلمي سرحان"، ومن المنتج "وليد التابعي"، وفي عام 2012 تزوجت من محمد فودة، الذي انفصلت عنه أيضًا بعد زوج دام 8 شهور من دون أي أسباب شخصية.