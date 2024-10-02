هنا الزاهد تنافس عارضات الأزياء بأحدث صحيات موضة خريف 2024

تملك الفنانة هنا الزاهد ذوق خاص وقوام ممشوق يشبه كثيرا عارضات الأزياء مما جعلها تتربع على عرش الأناقة وتصبح مثال تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع.

هنا الزاهد تواكب موضة فساتين خريف 2024

وبدت هنا الزاهد بإطلالة بإطلالة كلاسيكية مميزه، مواكبة لأحدث صيحات فساتين خريف 2024، التي اتصدرت دور الأزياء العالمية، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، صمم من قماش ناعم باللونين الاسود في الابيض لتتصدر بأناقتها الانظار في شوارع برشلونة، وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية لتكمل أناقتها.

وعكست النظارة السوداء سحر ملامح هنا الزاهد التي اوضحتها بلمسات ناعمة من المكياج المتناغم بالألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه، وفضلت ان تترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم على طريقة الويفي الواسع.

هنا الزاهد

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994 ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا.[1] ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 [2]، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014،[3] ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال.[4] قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.[6]

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوجها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: "الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.