سيف الجزيري على رأس قائمة منتخب تونس لمباراتي جزر القمر

كشف فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس النقاب عن قائمة نسور قرطاج إستعداداً لمباراتي جزر القمر ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وشهدت القائمة تواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع إستمرار غياب حمزة المثلوثي قلب دفاع الفريق عن قائمة المنتخب التونسي.

قائمة منتخب تونس لمباراتي جزر القمر

وتضم قائمة تونس كلا من:

خط الدفاع: وجدي كشريدة – رائد بوشنيبة – ديلان برون – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علاء غرام – نادر الغندري – حسام بن علي – علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – حمزة رفيعة – حسام تقا – محمد علي بن رمضان – إلياس سخيري – حنبعل المجبري.

خط الهجوم: إلياس سعد – أنس حاج محمد – بلال آيت مالك – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري – علي يوسف - بلال الماجري – شهاب جبالي.

المثلوثي يعلق على استبعاده من منتخب تونس

كشف التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الغياب عن قائمة منتخب تونس في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي.

وقال حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا يحزنني عدم التواجد في المنتخب، وهي وجهات نظر.

واختتم حمزة المثلوثي: أنا أقدم كل ما لدي وفي الأخير هي وجهات نظر فنية، وأنا أشجع المنتخب دائمًا سواء كنت موجودا أو لا.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة جزر القمر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.