المقاومة العراقية تستهدف الجولان وطبريا بالطائرات المسيرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف 3 مناطق بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا بالأراضي المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة.

حزب الله يراقب الاحتلال بحجارة وهمية

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر عبرية، إن حزب الله وضع حجارة وهمية على الحدود وبداخلها كاميرات لمراقبة تحركات جنود الاحتلال.

وأشارت المصادر، نقلا عن مسؤولين بجيش الاحتلال إلى أن كميات الصواريخ المضادة للدروع في القرى اللبنانية الحدودية غير مسبوقة.

المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، قصف مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية، واستهداف قوة ‏لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في سهل مارون الراس، بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم ‏إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة