سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

أوضحت شعبة الذهب بالغرفة التجارية سعر الذهب اليوم الجمعة 4-10-2024 في مصر، قبل بداية التعاملات الصباحية، إذ استعرضت الشعبة سعر جرام الذهب سواء للبيع أو الشراء دون إضافة سعر المصنعية والضريبة على المعدن الأصفر، على مستوى أبرز الأعيرة الأكثر مبيعاً في مصر ومن بينها عيار 21 وعيار 18.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

وفي آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة، جاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

يبلغ عيار 24 الآن في آخر تحديث 4101 جنيه للشراء، مقابل 4088 جنيها للبيع، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويصل عيار 21 الآن في آخر تحديث 3588 جنيها للشراء، مقابل 3578 جنيهاً للبيع، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما يسجل عيار 18 الآن في آخر تحديث 3075 جنيهًا للشراء، مقابل 3066 جنيها للبيع، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب فيسجل الآن في التحديث الأخير 28 ألفا و704 جنيهات للشراء، مقابل 28 ألفا و694 جنيهًا للبيع، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر أونصة الذهب عالمياً

ووصل سعر أونصة الذهب الآن على المستوى العالمي 2660 دولارا للشراء.