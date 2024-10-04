بالإنفوجراف.. ننشر حصاد التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ104 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي وحتى الخميس 3 أكتوبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة 27 سبتمبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة السيد رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

السبت 28 سبتمبر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2024/2025 غداً الأحد، بتنفيذ 5 دورات تدريبية وهي ورشة عمل التنمية الاقتصادية والمحلية، ودورة تسويق الذات مؤسسياً وفردياً، ودورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة، ودورة تنظيم دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل، إضافة إلي الأسبوع الثاني من دورة استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي ، مشيرة إلي أن إجمالي عدد المتدربين خلال الأسبوع التاسع 156 متدرباً.

كما شاركت الدكتورة منال عـوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وتفقد عددًا من المشروعات السياحية بالمدينة، وتضمنت فعاليات الجولة الآتي:

• في مستهل الزيارة ... تابع موقف المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

• تفقد أعمال تطوير مطار سانت كاترين الدوليّ ومتابعة أعمال تطوير طريق المطار/ كمين النبي صالح.

• وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبدء تفقد المكونات الأخرى لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام، بدأها بتفقد أعمال مشروع إنشاء الفندق الجبلي، المُطل على دير سانت كاترين وجبل التجلي.

• وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لزيارة منطقة وادي الدير وهي إحدى أهم مناطق "سانت كاترين" لكونها منطقة الوادي المقدس الذي ذكرته كل الأديان السماوية.

• وشهد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية تسليم جائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" للمنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء.

الأحد 29 سبتمبر

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر سبتمبر 2024 حيث ساهم في تمويل 213,5 ألف مشروع بقروض 29,3 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

الإثنين 30 سبتمبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً موسعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة آخر مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12"، خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات".

الثلاثاء 1 أكتوبر

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12"، تسير على قدم وساق والذي سيعقد خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار " الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، مشيرًا إلي أن هناك تنسيقاً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، ومحافظة القاهرة والوزارات والجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارات الخارجية والسياحة والتعليم العالي والمنسق العام للمنتدى، والشركات المعنية بالتجهيزات اللوجستية والفنية والشركة المسؤولة عن التسويق والترويج والدعاية للمنتدى ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون الجارية بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلى رأسها جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة باعتباره الذراع التدريبي للوزارة لخدمة جميع العاملين في الادارة المحلية بجميع الدرجات والمستويات الوظيفية والإدارية ، وتلبية طموحات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية والأدوار التي تقوم بها في متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء والعديد من المشروعات القومية.

كما قامت وزارتا التنمية المحلية والبيئة، بالتسليم النهائى للمدفن الصحي بمدينة ادفو بمحافظة اسوان بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ٢٠ مليون جنيه ، من خلال اللجنة المختصة ، و المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة اسوان ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

الأربعاء 2 أكتوبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس وذلك من مقر مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة نواب المحافظين وسكرتير العموم وسكرتيري عموم المحافظات للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التصالح علي مخالفات البناء والذي يوليه السيد رئيس الجمهورية اهتماما كبيراً ويتابعه بشكل دوري رئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دفع وتيرة العمل علي أرض المحافظات وتذليل أية معوقات أو تحديات وتقديم كل الدعم والتيسير على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

وفي إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، انعقدت بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع، برئاسة الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، و اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وممثلي وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغيرهم من مُمثلي الجهات المعنية.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السيد / محمد جبران وزير العمل وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" علي أرض المحافظات فيما يخص توفير فرص العمل للشباب والمرأة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية .

الخميس 3 أكتوبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن استضافة مدينة الإسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري ، وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم، وقالت وزيرة التنمية المحلية ان استضافة مدينة الإسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمي في عام 2021 يبرهن على دور مصر الريادي على المستوي الإقليمي والدولي في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوي المدن وتعزيز مرونتها .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض، عرضاً تفصيلياً حول الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث أشارت إلى الموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسئولين الدوليين لحضور المنتدى، وكذا موقف التسجيل، لحضور فعاليات المنتدى التي تتخطى الـ 530 فعالية، مضيفة أن المعرض الحضري سيضم نحو 170 عارضا من مصر ومختلف البلدان.