"الشارع اللي وراه" جملة تسبب في حبس سوزي الأردنية|القصة الكاملة لاتهامها بخدش الحياء العام

تصدر اسم التيك توكر الشهيرة سوزي الأردنية صاحبة تريند "آه.. الشارع اللي وراه"، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، إذ قضت محكمة جنح المطرية حكم بالحبس لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال "لايف تيك توك" بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها "مي" من ذوي الهمم، بهدف تحقيق الأرباح والمشاهدات.

سوزي الأردنية

سوزي الأردنية تحت طائلة القانون

بين ليلة وضحاها وجدت البلوجر سوزي الأردنية نفسها في قبضة القانون، بتهم متعددة كان أبرزها مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر حسابها على التيك توك، ووصفها المحامي أمين محفوظ بالجريئة واستغلال شقيقها من ذو الهمم، إلا أن السبب الأكبر كان يتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، إذ سبت والدها علنًا خلال بث مباشر، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والصدمة للجماهير لما تتعرض له الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عامًا.

"آه.. الشارع اللي وراه".. مشادة كلامية وراء حبس سوزي الأردنية

"آه.. الشارع اللي وراه"، جملة قالتها سوزي الأردنية جعلتها في مرمى القانون وأدت إلى تصاعد الأزمة، بدأت القصة في شهر فبراير أثناء قيام سوزي ببث مباشر كانت تتهاوش مع والدها بسبب سرقته أموالها، مما جعلها في حالة من الغضب الشديد ودفعها إلى إهانة والدها، مما تسبب المقطع في استياء الجمهور وزعم البعض بأن الفيديو كان يتضمن ألفاظ خارجة عن الآداب العامة والقيم الأسرية، وعلى الفور تقدمت العديد من البلاغات ضدها.

سوزي الأردنية

وألقت مباحث الأداب القبض عليها بتهمة التعدي على القيم الأسرية، بعد أن قدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ للنائب العام، اتهمها فيه بخروجها عن الأدب والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وبعد التحقيق معها، قالت سوزي الأردنية أنها لم تقصد إهانة والدها ولكن المشادة الكلامية بينهم حصلت نتيجة استلائه على الأرباح التي تحصلت عليها من "تيك توك" ولم تتمكن من استعادتها منه على الرغم من عمله كمحصل في هيئة النقل العام، موضحة أنها تتقاضي أرباح بالدولار، وحينها قررت السلطان المصرية إخلاء سبيل سوزي الأردنية فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

سوزي الأردنية

وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو حاز على العديد من المشاهدات، وقيام عدد كبيرة من مستخدمي التيك توك مقطع الفيديو في القيام بفيديوهات مضحكة، إلا أن جملة سوزي الشهيرة وصلت أيضًا للأعمال التلفزيونية، والأن تواجه البلوجر الشهيرة مصيرًا مجهولًا.

سوزي الأردنية

سوزي الأردنية