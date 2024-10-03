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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

انفجار حقيبة مسافر في مطار وارسو

مطار وارسو
مطار وارسو

انفجرت حقيبة مسافر في مطار وارسو بدوي، وتسببت في تعليق إجراءات المسافرين بشكل مؤقت.

وقالت الممثلة الرسمية للمطار آنا ديرمونت شيمانياك إن سبب الانفجار هو انخفاض الضغط بعلبة مغلقة بإحكام في أمتعة أحد الركاب في منطقة الفرز"، مشيرة إلى أن صاحب الحقيبة كان متوجها إلى فيينا.

وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى نتيجة الحادث، ولكن البروتوكول الأمني ​​يقضي بتعليق إجراءات المسافرين بشكل مؤقت.

 

وأكدت لاحقا أن "الوضع عاد إلى طبيعته بعد دقائق".

 

وذكرت إذاعة RMF FM أن العلبة المنفجرة كانت تحتوي على "مواد بيولوجية" مخصصة للبحث، والانفجار نفسه حدث بسبب احتواء الحاوية نفسها على ثلج جاف للحفاظ على درجة حرارة منخفضة.

 

 

 

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