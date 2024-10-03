مياه الشرب بسوهاج تستطلع أراء المواطنين حول الخدمات المقدمة بدار السلام

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، استطلاع رأى بمركز دار السلام للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، مضيفًا أن مسئولى التوعية بالشركة، قاموا بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، هذا بالإضافة إلى إجراء استطلاع راى تليفونى لعدد 50 مشترك من المواطنين، الذين تقدموا بشكاوى خلال شهر سبتمبر عبر الخط الساخن 125.

كما تم استطلاع اراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء دار السلام للتأكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن وكذلك بحث شكواهم وحلها فى حالة وجود ذلك.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف واستطلاعات الرأى، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام فى قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.