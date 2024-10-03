وزير التموين يفتتح أحدث فروع سلاسل "هايبر وان" ماركت بمدينة بدر

بالنيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح اليوم السيد الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية فرع سلسلة "هايبر وان" ماركت بمدينة بدر.

ويأتي هذا الإفتتاح في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الإستثمارات في قطاع التجارة الداخلية وأسواق وسلاسل التجزئة.

جاء ذلك بحضور الاستاذ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتورة / هبه السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال الإفتتاح أكد السيد الدكتور وزير التموين على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في المشروعات التي تساهم في تطوير التجارة الداخلية وضبط سلاسل الإمداد بما يساهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ومن الجدير بالذكر أن فرع "هايبر وان" ماركت الجديد بمدينة بدر يقع مباشرة على طريق السويس بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومُقام على مساحة ٣٢ ألف متر مربع، وبأستثمارات تخطت ١.٥ مليار جنيه، ويوفر الفرع الجديد ٧٠٠ فرصة عمل مباشرة إضافة إلى ٤٠٠ فرصة عمل غير مباشرة.