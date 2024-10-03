وزيرا الصحة والإسكان يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

في إطار دعم ملف التنمية البشرية..

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة أهم المشاريع المشتركة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الإسكان من حيث المقترحات والتحديات والاحتياجات التي تواجه بعض المشاريع.

وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير الاسكان والوفد المرافق له مؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على قيام الدولة خلال ال 10 سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية حيث ان بيئة السكن تؤثر صحياً ونفسياً وإجتماعياً على المواطن، مشيرا إلى زيادة في متوسط عمر المواطن المصري نتيجة جهود تحسين جودة الحياة.

ووجه وزير الصحة، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لقياس المؤشرات الخاصة بال Communicable Diseases وNon Communicable Diseases على سبيل المثال في المناطق التي تم تحسين جودة الحياة العمرانية بها، وايضا في أماكن لم يتم تطويرها وعمل مقارنة بينهما لقياس العائد والمردود بشكل علمي، من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان،

كما وجه الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالمشاركة من خلال وحدات الرعاية الأساسية.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الدعوة للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده في أكتوبر الجاري، واقترح وزير الصحة تنسيق جلسة عمل مشتركة ضمن أجندة المؤتمر لإبراز تأثير جودة الحياة العمرانية علي الحياة الصحية للمواطنيين، مؤكدا علي اهتمام القيادة السياسية بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال كافة امكانات الدولة المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، ان الاجتماع تناول عدد من الموضوعات ومنها مناقشة مراجعة الكود المصري للمستشفيات، بما لايتعارض مع متطلبات معايير الإعتماد للمنشآت الصحية، والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بهدف الاستثمار الصحي والاستفادة من خبرات المستثمرين في مجال ادارة المنشآت الطبية.

وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع استعرض مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع وزارة الإسكان في ترشيح عدد 10 شركات للعمل في المشروعات القومية لوزارة الصحة، وأيضا مناقشة بروتكول تعاون مشترك مع الجهاز المركزي للتعمير.

وأوضح عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق لمعرفة اخر المستجدات والتطورات بشان تنفيذ المشروعات الجارية في عدد من المنشآت الطبية بعدد من المحافظات ومنها ( مستشفي أسوان بمدينة أسوان الجديدة، و مستشفي العبور بمخافظة القليوبية، ومستسفي قنا الحديدة بمحافظة قنا، ومستسفي رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر).

ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف التنمية البشرية، أحد أهم الملفات الهامة للدولة المصرية، ونعمل حالياً على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات، كما نسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات فى الملفات المشتركة لتحقيق أهداف الدولة فى ملف التنمية البشرية.

كما أكد وزير الإسكان، أن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التى نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك ما حققته الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، بتوجيهات فخامة الرئيس السيسى، فى ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، وعددها 357 منطقة على مستوى الدولة، وتم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات.

وأشار المهندس شريف الشربيني ، إلى أن الوزارة حرصت فى كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظراً لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال فى مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء بها 1800 فدان، بما نسبته 25 % من مساحة المدينة.

حضر اللقاء الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، ومن جانب وزارة الإسكان الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني وتطوير المدن.

