الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يغلق الحرم الابراهيمي بالتزامن مع الأعياد اليهودية

الحرم الابراهيمي
الحرم الابراهيمي

 أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس الحرم الابراهيمي بحجة الاعياد اليهودية،  فصلا عن اعتقال أربعة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة حلحول، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت كلا من: حسن خالد القواسمة، وأمير أمجد سكافي، وعبد الرحمن علي القواسمي، ومن بلدة حلحول شمالا اعتقلت الشاب عدي شاكر أبو زلطة، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المواطنين، وإباحته للمستعمرين لإقامة طقوس تلمودية استفزازية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من محافظة نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن الاحتلال اعتقل الشاب أدهم ياسين عصيدة (27 عاما) من قرية تل جنوب غرب نابلس، والشاب ثامر سليم شراب من قرية عورتا جنوبا، بعد مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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