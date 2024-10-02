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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

لليوم الـ 362.. المقاومة تواصل عملياتها في محاور القتال في قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

لليوم الـ 362، تواصل المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة  كما تواصل خوضها المعارك ضد قوات "جيش" الاحتلال في مختلف المحاور.

 

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، الأربعاء، مشاهد توثّق عمليات استهدافها آليات الاحتلال وجنوده، في حي التنور شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسّام قد أعلنت استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا"، وجرافتين عسكريتين من نوع "D9"، بقذائف "الياسين 105"، شرقي منطقة الفخاري شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

 

كذلك، استهدفت القسّام قوات "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة، بعدد من صواريخ "رجوم" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي 

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها بقذائف "الهاون" مقر التحكم والسيطرة التابع لقوات الاحتلال في جحر الديك، وسط القطاع، موضحةً أنّ العملية نُفذت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين.

 

 

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