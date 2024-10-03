الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

في اليوم الـ363 من العدوان.. سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال في غزة

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

استُشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

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لليوم الـ 362.. المقاومة تواصل عملياتها في محاور القتال في قطاع غزة

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الاحتلال الاسرائيلي يقتحم عدة مدن فلسطينية فجر اليوم

ففي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استُشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة درويش،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استُشهد مواطنان بينهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في أرض أبو مهادي، ومنزلا لعائلة أبو خوصة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعية الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,689 مواطنا، وإصابة 96,625 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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