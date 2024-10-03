درجات الحرارة.. طقس حار نهارًا معتدل ليلًا على أغلب المحافظات

درجات الحرارة وحالة الطقس.. يسود اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر، طقس حار نهارًا على أغلب المحافظات، بينما تسود أجواء لطيفة معتدلة في الصباح الباكر والليل، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم 3-10-2024

وننشر درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في أغلب المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 22 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 29

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 21 28

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 22 30

درجة الحرارة في طنطا .. 21 29

درجة الحرارة في دمياط .. 22 28

درجة الحرارة في بورسعيد .. 22 28

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 20 31

درجاتالحرارة فى السويس .. 21 30

درجة الحرارة في العريش .. 21 28

درجة الحرارة في رفح .. 20 27

درجة الحرارة في رأس سدر .. 23 33

درجة الحرارة في نخل .. 14 30

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 26

درجة الحرارة في الطور .. 24 33

درجة الحرارة في طابا .. 23 29

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 34

درجة الحرارة في العلمين .. 22 28

درجة الحرارة في مطروح .. 23 27

درجة الحرارة في السلوم .. 20 28

درجة الحرارة في سيوة .. 17 29

درجة الحرارة في الغردقة .. 25 34

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 34

درجة الحرارة في شلاتين .. 26 33

درجة الحرارة في حلايب .. 28 30

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 31

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 30

درجة الحرارة في الفيوم .. 20 32

درجة الحرارة في بنى سويف .. 20 32

درجة الحرارة في المنيا .. 20 32

درجة الحرارة في أسيوط .. 19 33

درجة الحرارة في سوهاج .. 22 34

درجة الحرارة في قنا .. 23 35

درجة الحرارة في الأقصر .. 23 36

درجة الحرارة في أسوان .. 24 36

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 35

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 24 36