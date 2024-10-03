محمد عواد: التتويج بالسوبر الأفريقي دفعة قوية للزمالك قبل السوبر المحلي

أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أن فريقه يستحق التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن التتويج بالسوبر الإفريقي دفعة قوية للاعبين قبل السوبر المحلي في الإمارات وأتمنى التتويج باللقب بشكل رسمي "

وأضاف:" الزمالك كان لديه الحافز الكبير للفوز على النادي الأهلي في السوبر الإفريقي وافتتاح الموسم الجديد ببطولة قارية ".

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.