أحمد بلال: تصريحاتي ليست سببًا لفوز الزمالك بالسوبر.. جوميز تفوق على كولر

أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أنه تم إجتزاء تصريحاته بشأن لقاء كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه تحدث عن إبرام الزمالك صفقات جيدة ولو شاركوا في اللقاء أمام الأهلي سيكون المباراة صعبة، بينما لو تم اللعب بنفس أداء الفريق أمام الشرطة الكيني سيكون الأمر صعب.

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "قولت أن لو جوميز استطاع تأهيل اللاعبين نفسيا وبدنيا سيكون الزمالك أفضل، وهذه هي تصريحاتي التي تم اجتزاء بعض الجمل منها، البعض يقابلني من جمهور الزمالك ويقول أننا سافرنا السعودية وكسبنا الكأس وكلهم اصدقائي، ولو تصريحاتي هي من أعطت الحافز للفوز باللقب إذا المشكلة في نادي الزمالك".

وأضاف: "هل لو لم أصرح بذلك، كان الزمالك سيذهب للسعودية بدون دوافع للفوز بلقاء كأس السوبر الافريقي، فهل تصريحاتي فقط هي من منحت اللاعبين الدوافع، إذا في بطولة الدوري العام لن تفوز بأي مباراة إلا إذا أطلقت تصريح قبل كل مباراة، وتصريحي تم أخذه بطريقة مختلفة وبنوا عليه أمور كثيرة، وعبدالواحد السيد مدير الكرة "شاطر" أنه قدر يجتزء تصريحاتي ويعرضها على اللاعبين والمدرب لتحفيزهم".

وأكمل: "الزمالك يستحق المكسب بسبب الأداء الرجولي في اللقاء، ومارسيل كولر ارتكب أخطاء جسيمة في المباراة، لم اتوقع مطلقا مستوى الأهلي في تلك المباراة، فوجئت بأداء اللاعبين في الملعب، الـ11 لاعب الذين لعبوا بشكل أساسي لم يكونوا في حالتهم الفنية والبدنية، وأي تصريحات قبل المباراة لا تكون سببًا في عدم القتال أو الرغبة في المكسب داخل الملعب، لو كل نادٍ يشتغل على التصريحات الخارجية لتحقيق المكسب، إذا فهناك كارثة بكل تأكيد".

وواصل: "لاعبي الأهلي كانوا أفضل قبل المباراة، لكن خلال الـ90 دقيقة كان الوضع مختلف، وتصريحاتي لم تكن سببًا في أداء لاعبي الأحمر، ولست (كولر) الذي لم ينجح في بناء هجمة منظمة أو يتأخر في التغييرات، كما أنه لعب بنفس الرتم بعد الهدف الذي سجله الزمالك رغم أنه كان قادرا على تغيير شكل الفريق".

وتابع: "أنا راجل أهلاوي قلبًا وقالبًا، وجوزيه جوميز نجح في قراءة كولر جيدًا، والزمالك دائمًا في المواجهات الثلاث الأخيرة مع المدرب البرتغالي يستحوذ على الكرة، وهذه الطريقة لا يفضلها الأهلي، كان هناك سوء قراءة للمباراة من جانب كولر ولم يستطع التعامل جيدًا في المباراة، بينما جوميز نجح في منع الاهلي من بناء أي هجمة بسبب الضغط على لاعبيه بقوة، الزمالك كان يدافع بشكل قوي مع وجود عبدالله ودونجا في الوسط بصفة دائمة، والأهلي لم يبني هجمة منظمة واحدة، وكولر ظل يشاهد المباراة بدون تدخل حاسم".

وأشار إلى أن ربيعة وياسر مدافعي الأهلي لا يجيدان بناء الهجمات، بينما مروان عطية وأكرم توفيق كانا عاجزان عن تسلم الكرة في وسط ملعب الزمالك، وبعد الدقيقة 75 كان الأهلي تحسن قليلًا، والزمالك كان متفوقا بشكل واضح بدنيا وفنيا رغم أنه المفترض أن الأهلي الأجهز، مؤكدا أن موضوع ترك الاستحواذ أمر سلبي بالنسبة للأهلي لأن بعض الفرق لديه قوة هجومية.

وتطرق لملف تعيين محمد رمضان، وقال: "المدير الفني قد يُصاب بالغرور بسبب البطولات ومساندة الجمهور، لكنه لن يقوم بكل الأمور، كان يجب على إدارة الأهلي عدم موافقة الإدارة على قرار عدم وجود مدير للكرة من بداية الموسم، وأثق في قدرات محمد رمضان على إدارة الفريق جيدًا، ومن حق مارسيل كولر معاقبة أي لاعب والاعلان عن ذلك أيضا، وقد يمنح توجيهات أيضا بتوقيع العقوبة".

وأتم: "بالتأكيد سيكون هناك جلسة بين رمضان وكولر، وبناءً عليها سوف تضح الرؤية، وليس من اختصاصات المدير الفني رفض وجود مدير كرة، يجب وجود تدخل في بعض الملفات منها تدعيم الفريق، لأنه وارد أن يرحل أي مدير فني في لحظة معينة، والأهلي طالما اتخذ القرار لن يتراجع عنه مهما كانت التوابع، ولو رفض كولر سيكون النادي له رأي آخر في الملف".