محمد صلاح ينتقد حسام حسن ويعلق على تتويج الزمالك بالسوبر

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن جمهور القلعة البيضاء طامح لحصد المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة، مطالبا بالتماس الأعذار لمجلس الإدارة في ظل كثرة الأزمات وتهديدات عديدة بإيقاف القيد مجددًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC: "كثرة الأزمات تسبب توتر داخل الإدارة، لكن أتمنى أن يكون حصد لقب السوبر الأفريقي بمثابة دعم قوي، وأن يكون هناك مساندة لمجلس الإدارة في المرحلة المقبلة، ومسئولي النادي قاموا بتدعيم الفريق بصفقات جيدة واستفادوا من درس الميركاتو الشتوي".

وأضاف: "نادي الزمالك دائما هدفه البطولات، ويجب وضع شروط في عقود اللاعبين بتقاضيهم أموال مقابل تحقيق الالقاب، هناك لاعبين حصدت أموالًا كثيرة دون الفوز بأي بطولة مع النادي خلال السنوات الماضية، وهذا امر لا يليق".

وأكمل: "الزمالك كان الأفضل في لقاء السوبر الإفريقي، ولاعبي الأهلي كانوا بعيدين تماما عن المستوى المعروف، وهو أمر يُحسب للاعبي الأبيض ومدربهم جوميز".

وتطرق للحديث حول قائمة منتخب مصر، قال: "حسام حسن لازال يعاند في اختيار بعض اللاعبين للقائمة مثل عمر جابر، ولابد أن يتم أيضا البحث عن بديل لـ محمد الشناوي وهو حاليا مستواه متراجع أيضا".

وأكمل: "ندعم حسام حسن في النزول بمعدل الأعمار، وبالتأكيد هناك استقرار في خط الدفاع بوجود ربيعة وعبد المنعم، وفي الفترة المقبلة سوف يضم لاعبين جيدين مثل حسام عبد المجيد".