إنتشال جثة عامل غرق بنهر النيل في دار السلام

لقي عامل في منتصف العقد الثالث من العمر، يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام بنهر النيل، جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بتلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بدائرة المركز.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، تم إنتشال الجثة، وبالفحص تبين غرق "الضاحي . ع . س . ف"، 24 سنة، عامل، يقيم دائرة المركز، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

وبسؤال شقيق المتوفي "سعيد . ع . س . ف"، 35 سنة، مزارع، يقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بنهر لنيل، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمقطورة من الخلف حال توقفها على جانب الطريق، نتج عنه مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين، ونقل الجثامين والمصابين لمستشفتى سوهاج الجامعي الجديدة وأخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز.

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "شريف . ع . ح . ح"، 48 سنة، سائق، يقيم دائرة المركز اصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "محمود . ج . ع . م"، 45 سنة، سائق، يقيم بمحافظة المنيا من الخلف حال توقفها على جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كل من: "مصطفى . ق . ك . م" 20 سنة عامل و"محمود . ف . م . ا"، 19 سنة طالب، و"عبد الله . م . ع . ع"، 33 سنة، عام،ل و"مصطفى . م . م . م" 33 سنة عامل و"السيد . م . ا . ع"، 32 سنة، حاصل على دبلوم، يقيمون دائرة المركز من مستقلي السيارة الأولى وتم نقل الجثامين لمستشفيي أخميم المركزي وسوهاج الجامعي الجديدة .

وإصابة كل من: قائد السيارة الأولى بكدمات بالرأس ومستقلي السيارة الأولى "محمود . خ . م . ا" 42 سنة عامل بكسر بالقدم اليسرى والطفل "محمد . ا . ع . م" 15 سنة طالب بجرح بفروة الرأس و"أحمد . ا . ح . ح" 27 سنة عامل بكدمات بالظهر و"الأمير . ح . ا . ح" 28 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم والطفل "رزق . م . ط . ع" 12 سنة طالب بجرح بفروة الرأس و"خالد . ا . ف . ح" 22 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم و"هلال . م . م . ر" 21 سنة عامل جرح باليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم و"محمود . ر . ع . ر" 20 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم يقيمون دائرة المركز وحسن م را 35 سنة عامل باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم يقيم بدائرة مركز سوهاج، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما سبق.