تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبى بمنطقة عابدين، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري.

وكانت وحدة المباحث بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، واعترف بحيازة المبالغ المالية من عملات محلية وأجنبية للاتجار بها، خارج السوق المصرفية وأنه نظرًا لعمله في مجال السياحة رغب في شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أمرت بحبسه والتجديد له ثم إحالته إلى المحاكمة الجنائية.