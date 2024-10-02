حكم مشدد بحق عاطلين مُدانين بإنهاء حياة عامل في الزاوية الحمراء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل، في مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله شابا به جرح في كتفة، على الفور توجهت قوة من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وتبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وآخرين.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عامل بمخبز ووقعت بينه وبين شخصين مشاجرة، تطورت إلى قيام أحدهم بضربه بسلاح أبيض فسقط غارقا في دمائه وتم نقله إلى المستشفى.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهما لهما وتبين ان لهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.