كان بيؤدي عمله.. وفاة عامل بشركة كهرباء بعد سقوطه من أعلى العمود

لفظ عامل بشركة كهرباء أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى عامود إنارة أثناء إصلاحه بعد أن أختل توازنه في أحد شوارع مدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة أوسيم بوفاة “إسلام.ع” (50 سنة) عامل بشركة كهرباء أثناء صعوده على سلم خشبي لإصلاح عامود إنارة بالشارع، إلا أن توازنه اختل، وسقط جثة هامدة في الحال.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة حيال الحادث.

