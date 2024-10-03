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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

كان بيؤدي عمله.. وفاة عامل بشركة كهرباء بعد سقوطه من أعلى العمود

بوابة الوفد الإلكترونية

لفظ عامل بشركة كهرباء أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى عامود إنارة أثناء إصلاحه بعد أن أختل توازنه في أحد شوارع مدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم. 

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بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة أوسيم  بوفاة “إسلام.ع” (50 سنة) عامل بشركة كهرباء أثناء صعوده على سلم خشبي لإصلاح عامود إنارة بالشارع، إلا أن توازنه اختل، وسقط جثة هامدة في الحال.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات اللازمة حيال الحادث.
 

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