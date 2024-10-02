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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اتحاد الكرة يستقبل جهاز منتخب الشباب الجديد بقيادة ميكالى

ميكالي المدير الفني
ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب

عقد الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني ومعاونيه بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل.

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 ويضم الجهاز المعاون لميكالي كلا من: 

البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد  والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين .
ورحب جمال علام بكل أفراد الجهاز الفني مشددا على ثقته الكبيرة فى ميكالى وقدرته على صناعة جيل جديد للكرة المصرية تعزيزا لتجربته الناجحة مع المنتخب الأوليمبي السابق وقيادته الفراعنة للمركز الرابع فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
ومن جانبه وجه ميكالى الشكر إلى مجلس اتحاد الكرة على دعمه ومساندته متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع به وأضاف أنه يتطلع لبناء جيل يكون إضافة فى تشكيل مستقبل الكرة المصرية وأعرب ميكالى عن سعادته بالتواجد فى مصر وارتباطه بالجمهور المصري مشيرا إلى أنه يتمنى أن يحقق أحلام الجماهير .. ورحب ميكالى بجهازه المعاون مؤكدا على ثقته الكبيرة فى الجميع .
وبعد جلسة الترحيب اجتمع ميكالى مع معاونيه فى جلسة فنية للتحضير للمعسكر المقبل واستمر اللقاء لساعات طويلة وسط تركيز ودقة خلال تقييم اللاعبين المرشحين قبل اعلان القائمة الرسمية للمعسكر .
 

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