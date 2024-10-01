مفاجآت بالجملة في قائمة أبوريدة بانتخابات اتحاد الكرة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الموقف حتى الآن، جمال علام لا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة لأن اللائحة تمنعه لأنه قضى دورتين على نفس منصب رئيس الاتحاد.

وأكمل:" هاني أبو ريدة استقر على الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، بقائمة ستشهد مفاجآت وستكون مزيجا بين الشباب وأصحاب الخبرات".

وأضاف:" بالنسبة لأحمد مجاهد، لن يخوض الانتخابات حال تقدم أبو ريدة بأوراق ترشحه بشكل رسمي".

وأختتم:" محمود طاهر حتى الآن لم يحسم قراره النهائي لكن المؤكد أنه لن يخوض الانتخابات حال ترشح أبو ريدة، وفي حالة تراجع الأخير، سيترشح طاهر"