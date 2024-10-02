إيمان كريم: الملتقى الدولي لمكتسبات ذوي الإعاقة يحقق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"

استكمل المجلس القومي للإعلاقة والبيت الروسي فعاليات الملتقى الدولي الخاص ب "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"عمله في اليوم الثاني بمقر البيت الروسي بالدقي، من خلال إقامة عدد من الورش التفاعلية لبناء الإنسان، التي تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة".

"القومي للإعاقة" و"البيت الروسي" يستكملان فعاليات الملتقى الدولي لـ"مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان" بعدد من الورش التفاعلية

اعتمدت الورش التي قدمها عدد من الخبراء الروسيين على أساليب مختلفة دامجة، بهدف التعرف على كيفية تحفيز النشاط الذهني للأطفال من ذوي الإعاقة، وإنشاء غرفة لتنمية الحواس لديهم من خلال عدد من الحرف والأعمال والألعاب التفاعلية المختلفة.

وتم إتاحة الورش باللغة العربية ولغة الإشارة، وشارك في الورش الثلاثة أكثر من 50 شخص من ذوي الإعاقة وأقرانهم.

وفي سياق متصل قالت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الملتقى حقق أهدافه المرجوة من خلال تنمية مهارات الأطفال من ذوي الإعاقة ودمجهم وتوعية الأطفال الآخرين من البيئة المحيطة حولهم.

أشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الملتقى يعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي تهدف لبناء الإنسان في مختلف المجالات، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين لتحقيق طفرة في مجال دمج وتعزيز وتمكين وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن الملتقى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس والبيت الروسي، وتضمن عدد من الفاعليات منها معرض للمنتجات المصنوعة بأيدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وندوة لتبادل الخبرات بين الخبراء من الجانبين في عدة محاور منها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجيات الوطنية، والإعلام والدراما ودورهما في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني ودورهما في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، والإتاحة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة، وبرامج التدخل المبكر وفرق العمل متعددة الاختصاصات، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التي قدمها خبراء من دولة روسيا.