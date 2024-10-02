استدعاء النجعاوي لاعب الإسماعيلي لمعسكر منتخب 2008

تلقى النادي الإسماعيلي، فاكسًا رسميًا من اتحاد الكرة، لإخطاره بضم إبراهيم النجعاوي، لاعب فريق الشباب مواليد 2008 ، لصفوف منتخب مصر للناشئين ، استعدادا للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا، والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.





ومن المقرر انطلاق المعسكر التحضيري خلال الفترة من يوم 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

ويعد النجاوي أحد أبرز العناصر الواعدة ضمن قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي.



على صعيد آخر ، سادت حالة من الغضب داخل الشارع الإسماعيلاوي بعدما أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، توليه شوقي غريب مهام تدريب الفريق الأول خلفاً للمدرب الراحل إيهاب جلال.

واعترضت جماهير النادي الإسماعيلي وشاركت العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدل على رفضها التام لتولية شوقي غريب مهام الإدارة الفنية.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة للوفد أنهم استقروا على تعيين شوقي غريب وأن المدرب هو من يختار جهازه الفني، مشيراً أن المدرب هو الأنسب لهذه الفترة مع الدراويش.

وأضاف: "الفريق في الوقت الحالي يحتاج لمجهود كبير من شوقى غريب، خاصة أن الفريق الأول يمر بظروف صعبة من وقف القيد وأزمات مالية ورحيل لاعبين من القوام الأساسي للفريق بسبب انتهاء عقودهم".

وواصل: "شوقي غريب لديه احترافية في التعامل مع اللاعبين صغار السن وهذا ما يحتاجه النادي خلال الفترة الحالية لأن الاعتماد حتى يناير القادم سيكون على الشباب".