الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

على طريقة حبيبة الشماع.. أجنبيه تقفز من ميكروباص قبل التحرش بها

سيدة تقفز من سيارة
سيدة تقفز من سيارة

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغامن إحدى المستشفيات بإستقبالها ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر "مصابة بكسر بالقدم اليمنى".

 

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بالإنتقال والفحص تبين أنها حال إستقلالها سيارة "ميكروباص"بدائرة القسم  ، فوجئت بقيام قائدالسيارة بمحاولة التحرش بها فقامت بفتح الباب والقفز من السيارة المشار إليها ، ونتج عن ذلك إصابتها المُنوه عنها ولاذ قائد"الميكروباص" بالفرار هرباً بالمركبة وبداخلها الحقيبة خاصتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق منفصل أدي أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، واجب العزاء لأسرة الراحل السيد الشوبكي، الذي راح ضحيته فى حادث بطريق العلمين.

أسرة ضحية أحمد فتوح تقبلوا واجب العزاء

وكتب أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وجهت اليوم وبصحبتي اللاعب أحمد فتوح إلى أسره المغفور له بإذن الله المرحوم السيد أحمد السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء لهم في مصابهم الجلل”

وأضاف محامي  فتوح: “وتفضلوا مشكورين بتقبل العزاء من أحمد فتوح”.

وأتم قائلًا: “وأنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أحمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته”.

يذكر إن أحمد فتوح لاعب الزمالك ذهب إلى الأسرة صحبة محاميه، أشرف عبد العزيز، وقدم واجب العزاء في سرية تامة.

وصرحت مصدر للوفد بأن أسرة  الراحل تقبلت العزاء من أحمد فتوح، والقضية في طريقها لفصل النهاية.

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