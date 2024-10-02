نقيب الفلاحين.. يتوقع إرتفاع اسعار اللحوم الحية خلال أيام

صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان سوق المواشي يشهد ركود منذ شهور بسبب ضعف الاقبال علي الشراء

لافتا ان كيلو اللحم البقري حاليا بـ170 جنية والجاموسي بـ150 جنيه فيما يباع كيلو اللحمة الحمراء البلدي بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيه للكيلو حسب الجودة ومكان البيع

واضاف عبدالرحمن أنه يتوقع إرتفاع اسعار المواشي خلال الأيام القليلة القادمة بسبب قرب موسم البرسيم كاهم علف أخضر في مصر

ومع انخفاض درجات الحرارة يزيد الطلب علي الالبان ويقبل الفلاحين خلال الأيام القادمة علي شراء المواشي للتسمين أو للحصول علي الالبان مع توفر البرسيم

واشار ابوصدام ان البقرة البلدي والخليط يتراوح سعرها حاليا بين 65 الي 95 الف جنيه حسب السن وحجم البقرة وكمية اللبن التي تدرها فيما يتراوح سعر صغار الابقار للتربية بين 25 الي 40 الف جنيه حسب حالتها من صحة وجودة فيما يصل عجل البقر الرضيع لـ16 الف جنيه متوقعا إرتفاع اسعار كل انواع المواشي الحية من 5 الي 10 الاف للراس الواحدة خلال ايام

واكد ابوصدام ان اللحوم الحمراء تعاني من عجز يصل لـ 40% ما بين الانتاج والاستهلاك تعوض بالاستيراد من الخارج

مطالبا الحكومة باعادة النظر في هيكلة توزيع الرده باسعار مدعمة للمربين حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد حيث يحصل عليها العديد ممن لا يستحقون فيما يعاني الكثير من المربين من إرتفاع اسعار الرده في السوق الحر مع كثرة عمليات غشها حيث وصلت شيكارة الرده الـ35 كيلو الي 400 جنيه في السوق الحر

كما طالب نقيب الفلاحين بضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الاعلاف بكميات كافية واسعار مناسبة حرصا علي الثروة الحيوانية ومنعا لارتفاع اسعار اللحوم خلال الفترة القادمة.