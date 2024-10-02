الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد إبراهيم: اتربيت على المكسب في الزمالك

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم

قال محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي، إنه يؤدي في جميع المباريات بقوة ولا ينظر لقميص الفريق المنافس مهما كان إسمه.

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وتابع محمد إبراهيم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" لما باجي الاعب الزمالك والجمهور ينادي عليا دي بتبقى حاجة كبيرة أوي ليا".

وأضاف:" اتربيت في الزمالك على المكسب وصحابي الزملكاوية بيزعلوا مني لما الاعب الزمالك بسبب مستوايا ضد الفريق".

واختتم:" اتربيت ان ادافع عن تيشرت الفريق المنتمي إليه وهذا طبيعي وامام الزمالك بلعب بتركيز كبير مثل أي مباراة ".

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