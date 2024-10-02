محمد إبراهيم: اتربيت على المكسب في الزمالك

قال محمد إبراهيم لاعب نادي البنك الأهلي، إنه يؤدي في جميع المباريات بقوة ولا ينظر لقميص الفريق المنافس مهما كان إسمه.

وتابع محمد إبراهيم خلال برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" لما باجي الاعب الزمالك والجمهور ينادي عليا دي بتبقى حاجة كبيرة أوي ليا".

وأضاف:" اتربيت في الزمالك على المكسب وصحابي الزملكاوية بيزعلوا مني لما الاعب الزمالك بسبب مستوايا ضد الفريق".

واختتم:" اتربيت ان ادافع عن تيشرت الفريق المنتمي إليه وهذا طبيعي وامام الزمالك بلعب بتركيز كبير مثل أي مباراة ".