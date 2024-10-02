مع تقلبات الطقس.. طريقة عمل عصير طبيعي لرفع المناعة

مع تقلبات الطقس وتغير الفصول، يصبح من الضروري تعزيز المناعة لحماية الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا، وتعتبر العصائر الطبيعية خيارًا ممتازًا لدعم جهاز المناعة، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير غني بالمكونات المفيدة التي تساعد على تقوية المناعة وتوفير الحماية اللازمة في الأوقات التي تكثر فيها الأمراض.

عصير طبيعي لرفع المناعة

طريقة عمل عصير لرفع المناعة

المكونات:

- 1 برتقالة

- 1 ليمونة

- 1 حبة كيوي

- 1 تفاحة

- 1 قطعة زنجبيل طازج (بحجم 2 سم)

- 1 ملعقة عسل (اختياري)

- 2 كوب ماء بارد

الخطوات:

1. تحضير المكونات: قم بغسل جميع الفواكه جيدًا. قشر البرتقال والليمون والكيوي وقطعهم إلى قطع صغيرة. قم أيضًا بتقشير الزنجبيل.

2. الخلط: ضع جميع المكونات (البرتقال، الليمون، الكيوي، التفاح، الزنجبيل، والعسل) في الخلاط. أضف الماء البارد.

3. الخلط حتى النعومة: اخلط المكونات حتى تحصل على مزيج ناعم ومتماسك.

4. التصفية (اختياري): إذا كنت تفضل عصيرًا ناعمًا، يمكنك تصفية العصير باستخدام مصفاة للتخلص من اللب.

5. التقديم: صب العصير في أكواب وقدمه مع ثلج إذا كنت ترغب في ذلك. يمكنك تزيينه بشريحة من الليمون أو الكيوي على الحواف.

يفضل تناول العصير مباشرة للاستفادة من جميع العناصر الغذائية، ويمكن تناول هذا العصير بشكل منتظم لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.