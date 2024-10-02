برواتب 120 ألف جنيه شهريًا.. فندق عالمي يطلب موظفين "قدم الآن"

يُعتبر قطاع الفنادق نافذةً واسعةً على العالم، حيث تتلاقى الثقافات والأعراق ويتبادل الناس الخبرات والتجارب فهو أكثر من مجرد مكان للإقامة، بل هو مسرح للأحداث، وشاهد على اللحظات التي لا تُنسى، وملاذ للراحة والاسترخاء ولتحقيق هذا كله، يحتاج قطاع الفنادق إلى فريق عمل متكامل، يتمتع بمهارات متنوعة، يساهم كل فرد فيه في تقديم تجربة لا تُنسى للنزلاء.

وتتنوع فرص العمل في الفنادق بشكل كبير، لتشمل مجالات عدة، بدءًا من الاستقبال والضيافة، ومرورًا بخدمات الغرف والمطاعم، ووصولاً إلى الإدارة والتسويق فإذا كنت تبحث عن عمل يمنحك فرصة للتفاعل مع الناس من مختلف الجنسيات والثقافات، واكتساب مهارات جديدة، والتطور المهني، فإن قطاع الفنادق هو الخيار الأمثل لك.

تفاصيل إعلان فندق عالمي حاجته لموظفين بمرتب خيالي

أعلن فندق بيستانا سي آر 7 العالمي عن حاجته لموظفين بعقود دائمة للعمل في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك مقابل راتب يبلغ 2300 يورو شهريا والذي يعادل 124 ألف جنيه مصري شهريا، وذلك للباحثين عن فرصة عمل من حملة الشهادات الفندقية والسياحية من دول مختلفة، ولا يشترط الخبرة.

وذكرت سي إن إن، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، يبحث عن موظفين بعقود دائمة لفندقه الخاص في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف رونالدو العديد من المزايا الوظيفية للعمل بفندق بيستانا سي آر 7 أحد أشهر الفنادق في مدريد، تشمل راتباً جذاباً يبلغ 2300 يورو بجانب 50 يوماً إجازة على مدار العام بخلاف عطلة عيد الميلاد.

شروط العمل في فندق بيستانا سي آر 7

وحدد النجم البرتغلبي كريستيانو رونالدو عدة شروط لابد أن تتوفر في الموظفين المرشحين للعمل، وهي كالتالي:

إجادة اللغة الإنجليزية.

حصول المرشح على شهادات خبرة في مجال الضيافة مثل النادل والإشراف وموظف الاستقبال.

وللاطلاع على التفاصيل يمكنك تصفح الموقع الخاص بالفندق من هــنـــا

الوظائف المطلوبة للفندق العالمي

يبحث فندق بيستانا سي آر 7 عن عدة أشخاص لشغل وظائف مختلفة جاءت على النحو التالي:

موظف استقبال

نادل

مشرف

مساعد بار

مزايا العمل بفندق بيستانا سي آر 7

بالإضافة إلى الراتب والإجازات، يستفيد الموظف من:

أسعار مخفضة حال الإقامة في الفندق خاصة بالعاملين.

خصومات على تناول الوجبات بمطاعم الفندق.

تغطية تأمينية شاملة للعاملين.