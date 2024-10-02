نقابة البناء: اختبارات لتوفير فرص عمل بالإمارات

شهد مركز التدريب المهني المتطور، التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إجراءات اختبارات ومقابلات شخصية للتوظيف لصالح إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال الإنشاءات في دبي.

ومن المقرر أن يتم اختيار نحو 700 عامل من المتقدمين للاختبارات لصالح الشركة الصينية العاملة في مجال الإنشاءات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر الشركة للعاملين المتقدمين بعد اجتياز الاختبارات، عقود عمل موثقة من وزارة العمل، والمستشار العمالي في دبي، متضمنة كافة الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون.

ويوفر مركز التدريب المهني البيئة اللازمة لعمل المقابلات الشخصية، وكذلك العدد والأدوات في مجال التشييد والبناء، من أجل اختيار أفضل العناصر من الشباب المتقدمين.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة شركات تراست الهلالي للتوظيف، هي التي تتولى التنسيق مع الشركة الهندسية للحكومة الصينية، المتعاقدة مع مركز التدريب المهني المتطور، لاستكمال إجراءات سفر الناجحين في الاختبارات ومستوفيي الشروط.

