الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

ضبط قضايا اتجار في العملة بالسوق السوداء بـ6 ملايين جنيه

ضبط حالتي تجميع وتصرّف في 4450 كيلو دقيق بالفيوم

 

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضيتين.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2920) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط (44) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (232) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

في سياق آخر، أمرت مباحث الخصوص بمحافظة القليوبية، بحبس   ثلاثة متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بقتل شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر مشاجرة بين أحدهما مع خاله، وأثناء تدخله للدفاع عنه قاموا بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب يدعي كريم. م 22 سنة، أثناء تدخله للدفاع عن خاله بمشاجرة مع آخر.

على الفور استعان هذا الشخص ويدعي علي. ح باثنين آخرين وقاموا بطعن كريم بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.

 

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