ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط قضيتين.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2920) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (44) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (232) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

في سياق آخر، أمرت مباحث الخصوص بمحافظة القليوبية، بحبس ثلاثة متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بقتل شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، إثر مشاجرة بين أحدهما مع خاله، وأثناء تدخله للدفاع عنه قاموا بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في مشاجرة مع آخرين بدائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب يدعي كريم. م 22 سنة، أثناء تدخله للدفاع عن خاله بمشاجرة مع آخر.

على الفور استعان هذا الشخص ويدعي علي. ح باثنين آخرين وقاموا بطعن كريم بسلاح أبيض أودى بحياته.

وألقت مباحث قسم الخصوص القبض على المتهمين الثلاثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.