الحكومة: تصاعد الأحداث بالأمس ينذر بمنعطف خطير

أكدت الحكومة، أن تصاعد الأحداث بالأمس ينذر بمنعطف خطير ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي والقوى الفاعلة لوقف فوري لإطلاق النار، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

لبنان وغزة

وشددت الحكومة المصرية، على أنها تعمل على بذل المساعي كافة للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.

وأوضحت الحكومة، أنها تشعر بالقلق البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان ونؤكد تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبنانيين في هذا الظرف الدقيق، مؤكدة أن الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة.

وأدانت الحكومة، التصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان ونؤكد رفضنا أي محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية، محذرة من الخطوات الأحادية التصعيدية الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرارها.

وتابعن الحكومة المصرية: “نعمل على بذل المساعي كافة للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته”.