محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره بولونيا الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، علي أرضية ملعب "أنفيلد" ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025



وتحدد موعد انطلاق صافرة احداث مباراة ليفربول ضد بولونيا في الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، على ملعب آنفيلد، وتحديدًا عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا والمعلق



وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2.

بينما يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.